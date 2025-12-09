Volodymyr Zelensky incontra a Londra Keir Starmer Emmanuel Macron e Friedrich Merz

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Londra i leader di Regno Unito, Francia e Germania, tra cui Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz, rafforzando la cooperazione internazionale a supporto dell'Ucraina in un momento cruciale.

(Agenzia Vista) Londra, 08 dicembre 2025 Il Presidente dell'Ucraina Zelensky ha incontrato a Londra il primo ministro inglese Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere Friedrich Merz. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

