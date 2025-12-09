Volodymyr Zelensky incontra a Londra Keir Starmer Emmanuel Macron e Friedrich Merz – Il video

Il 8 dicembre 2025, a Londra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato importanti leader internazionali: il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto su questioni di rilevanza globale, sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale in un contesto di crisi e stabilità.

(Agenzia Vista) Londra, 08 dicembre 2025 Il Presidente dell'Ucraina Zelensky ha incontrato a Londra il primo ministro inglese Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere Friedrich Merz. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

