Volodymyr Zelensky atterra in Inghilterra per l' incontro con Starmer

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Inghilterra per un incontro con il primo ministro Keir Starmer. L'occasione riguarda questioni di sicurezza e cooperazione tra i due paesi, rafforzando i legami diplomatici in un momento di particolare attenzione internazionale. L'arrivo sottolinea l'importanza della collaborazione tra Ucraina e Regno Unito.

(Agenzia Vista) Londra, 08 dicembre 2025 Il presidente dell'Ucraina Zelensky è atterrato in Inghilterra per incontrare il primo ministro inglese Keir Starmer. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

