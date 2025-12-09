Volodymyr Zelensky atterra in Inghilterra per l' incontro con Starmer

Iltempo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Inghilterra per un incontro con il primo ministro Keir Starmer. L'occasione riguarda questioni di sicurezza e cooperazione tra i due paesi, rafforzando i legami diplomatici in un momento di particolare attenzione internazionale. L'arrivo sottolinea l'importanza della collaborazione tra Ucraina e Regno Unito.

(Agenzia Vista) Londra, 08 dicembre 2025 Il presidente dell'Ucraina Zelensky è atterrato in Inghilterra per incontrare il primo ministro inglese Keir Starmer. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

volodymyr zelensky atterra in inghilterra per l incontro con starmer

© Iltempo.it - Volodymyr Zelensky atterra in Inghilterra per l'incontro con Starmer

Altri contenuti sullo stesso argomento

volodymyr zelensky atterra inghilterraVolodymyr Zelensky atterra in Inghilterra per l'incontro con Starmer - Il presidente dell'Ucraina Zelensky è atterrato in Inghilterra per incontrare il primo ministro inglese Keir Starmer. ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Volodymyr Zelensky Atterra Inghilterra