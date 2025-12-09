Volodymyr Zelensky atterra in Inghilterra per l' incontro con Starmer – Il video

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Inghilterra per un incontro con il premier Keir Starmer. L'arrivo si inserisce in un contesto di sostegno internazionale all'Ucraina e di coordinamento sulle questioni di sicurezza e alleanze. L'incontro rappresenta un momento importante nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

(Agenzia Vista) Londra, 08 dicembre 2025 Il presidente dell'Ucraina Zelensky è atterrato in Inghilterra per incontrare il primo ministro inglese Keir Starmer. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

