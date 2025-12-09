Volo diretto dall' aeroporto d' Abruzzo a Tenerife per due crociere alle isole Canarie
L'aeroporto d'Abruzzo introduce una novità: un volo diretto per Tenerife, offrendo ai viaggiatori l'opportunità di partire facilmente verso le Isole Canarie. Questa prima operazione apre nuove possibilità di collegamento e turismo, facilitando l'accesso alle crociere nelle splendide isole dell'arcipelago, e rappresenta un'importante occasione per i viaggiatori della regione.
