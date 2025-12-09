Volevate trovarla morta… lo sfogo del cugino di Tatiana Tramacere Non esclusa una denuncia contro l’amico Dragos

“Volevate trovarla morta.”. È l’incipit durissimo del lungo post pubblicato su Facebook da Lorenzo Tramacere, cugino di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa per undici giorni e ritrovata giovedì scorso in una mansarda a pochi passi da casa, nell’abitazione dell’amico Dragos Ioan Gheormescu. Parole che arrivano in un clima teso, mentre sui social si moltiplicano critiche e attacchi nei confronti della ragazza, accusata da molti di aver organizzato un allontanamento volontario senza pensare al dolore dei familiari e al dispiegamento di forze per ritrovarla. Il parente rifiuta questa narrazione e punta il dito contro chi, a suo dire, “ avrebbe preferito una tragedia, un colpo di scena ”, perché “l’odio ha bisogno di tragedie nuove da divorare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

