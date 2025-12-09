Vola l’imprenditoria al femminile Tre eccellenze premiate a Bologna

L’imprenditoria femminile si afferma con forza, come dimostrano le tre eccellenze premiate a Bologna. Il premio Women Value Company Intesa San Paolo, giunto alla nona edizione, riconosce le imprese innovative e di successo, rafforzando la presenza del made in Prato nel panorama nazionale e internazionale.

L’imprenditoria targata made in Prato si distingue ed eccelle a livello nazionale. Lo dimostra il risultato del premio Women Value Company Intesa San Paolo, giunto alla nona edizione, organizzato in collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario e con il supporto di Intesa Sanpaolo Innovation Center. La tappa del premio si è tenuta a Bologna: si tratta di un riconoscimento che valorizza l’imprenditoria femminile capace di promuovere parità di genere, occupazione e innovazione nel sistema produttivo italiano. Tra queste ci sono anche sette aziende toscane, di cui tre pratesi. Si tratta di Filitaly-Lab di Prato, Texmoda Tessuti di Prato e Landini di Montemurlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it