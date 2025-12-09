Voices of Christmas | gli studenti della Vicentini–Della Porta accendono il Natale con la musica
La magia del Natale arriva a Chieti con “Voices of Christmas”, il concerto che vedrà protagonisti gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado “Vicentini–Della Porta”, parte dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Chieti, guidato dalla dirigente scolastica Grazia Angeloni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Christmas time with... THE ANGEL VOICES Dicembre...tempo di concerti di Natale... Il nostro regalo per ognuno di voi... Porteremo nei vostri paesi il calore ed il colore del Gospel... A PRESTISSIMO - facebook.com Vai su Facebook
Art Voice Christmas Songs torna a Castelfranco Veneto con due concerti e nuovi progetti educativi. #Veneto #Treviso #Eventi Vai su X
