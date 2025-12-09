Voices of Christmas | gli studenti della Vicentini–Della Porta accendono il Natale con la musica

Chietitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La magia del Natale arriva a Chieti con “Voices of Christmas”, il concerto che vedrà protagonisti gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado “Vicentini–Della Porta”, parte dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Chieti, guidato dalla dirigente scolastica Grazia Angeloni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

