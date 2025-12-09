Voi siete in finale Grande Fratello l’annuncio di Simona Ventura | chi ha conquistato il pass

Durante la semifinale del Grande Fratello 2025, Simona Ventura ha annunciato con entusiasmo:

La semifinale del Grande Fratello 2025 si è trasformata in una lunga corsa verso il traguardo, segnata da un ritmo incalzante e da un susseguirsi di colpi di scena che hanno svuotato la Casa quasi del tutto. Anche questa edizione ha confermato la tradizione del tutto all'ultimo, con una puntata, quella di lunedì 8 dicembre, che ha visto numerosi concorrenti lasciare il reality nel giro di pochi minuti. L'apertura è stata affidata a Simona Ventura, che ha inaugurato la serata con un deciso "Fuoco cammina con me", una citazione che ha evocato immediatamente l'atmosfera misteriosa di Twin Peaks e ha dato il tono a un appuntamento destinato a rimescolare ogni previsione.