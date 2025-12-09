Vladimir di Prima torna in libreria con L’incoscienza di badalà

Vladimir Di Prima torna in libreria con il suo nuovo romanzo, “L’incoscienza di Badalà”, in uscita il 5 dicembre per Arkadia Editore. Dopo il successo di “Il buio delle tre”, il nuovo lavoro promette di consolidare il suo talento narrativo e di coinvolgere i lettori con una storia avvincente e ricca di emozioni.

Dopo il successo de “Il buio delle tre”, proposto al Premio Strega e diventato un piccolo caso letterario, Vladimir Di Prima torna in libreria con un nuovo e attesissimo romanzo: “L’incoscienza di Badalà”, in uscita il 5 dicembre per Arkadia Editore. Un’opera intensa, ruvida, sorprendente, che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

