Viva la retorica! Flavia Trupia a Sacile e Maniago con il suo spettacolo sul superpotere della parola

Pordenonetoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavia Trupia, comunicatrice, docente e divulgatrice, tra le figure più seguite e apprezzate oggi nel panorama della comunicazione e della retorica in Italia, è la protagonista di tre giornate di eventi inseriti nella nuova tappa del percorso UgualiDiversi. Dopo l’appuntamento di martedì 9. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

