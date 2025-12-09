Vittorio Feltri pessima notizia | l’annuncio appena arrivato

Vittorio Feltri è stato condannato dal Tribunale di Torino per molestie discriminatorie a causa di dichiarazioni ritenute lesive e offensive pronunciate durante una trasmissione radiofonica. La sentenza, emessa dalla Prima Sezione Civile, ha accolto le richieste presentate dall’ Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e da altre organizzazioni del terzo settore. Al centro della vicenda vi sono alcune frasi dette dal giornalista il 28 novembre 2024, in diretta a “La Zanzara” su Radio24, riguardo le proteste successive alla morte di Ramy Elgaml a Milano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

La sentenza del Tribunale di Torino condanna l'ex direttore del Giornale a risarcire l'Asgi, quale principale ricorrente, con 20 mila euro e a pubblicare la sentenza