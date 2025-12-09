Vittorio Feltri pessima notizia | l’annuncio appena arrivato
– Vittorio Feltri è stato condannato dal Tribunale di Torino per molestie discriminatorie a causa di dichiarazioni ritenute lesive e offensive pronunciate durante una trasmissione radiofonica. La sentenza, emessa dalla Prima Sezione Civile, ha accolto le richieste presentate dall’ Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e da altre organizzazioni del terzo settore. Al centro della vicenda vi sono alcune frasi dette dal giornalista il 28 novembre 2024, in diretta a “La Zanzara” su Radio24, riguardo le proteste successive alla morte di Ramy Elgaml a Milano. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Vittorio Feltri
Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio intervista Vittorio Feltri: anticipazioni e ospiti del 25 settembre 2025
Comunicazione Importante! Si informa che, purtroppo, Vittorio Feltri non potrà partecipare al convegno a Soave previsto nei prossimi giorni, a causa di motivi di salute. L'evento sarà posticipato a una nuova data, che verrà comunicata non appena possibile. - facebook.com Vai su Facebook
Vittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le parole sui musulmani dette alla Zanzara - La sentenza del Tribunale di Torino condanna l'ex direttore del Giornale a risarcire l'Asgi, quale principale ricorrente, con 20 mila euro e a pubblicare la sentenza ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Violenza domestica e stalking: a Sant’Agata de’ Goti la firma del protocollo tra Questura di Benevento, Acli ... anteprima24.it
Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare la statua quotidiano.net
1MNext 2026, aperte le iscrizioni al contest per esibirsi al Primo Maggio di Roma spettacolo.eu
Roberto Palumbo sospeso dall'Asl, aperto un fascicolo: «Non faremo sconti a nessuno, ma senza rischiare la ... leggo.it
La classifica dei migliori ospedali italiani lettera43.it
Sci di fondo, Maria Gismondi riaccende la fiamma azzurra al femminile. Brillerà anche a Davos? oasport.it