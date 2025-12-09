Vittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria per le frasi a La Zanzara | Sparerei in bocca ai musulmani
Vittorio Feltri è stato condannato per "molestia discriminatoria" per le frasi pronunciate il 28 novembre 2024 a La Zanzara. Il Consigliere regionale lombardo di Fratelli d'Italia aveva detto: "Sparerei in bocca ai musulmani". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Comunicazione Importante! Si informa che, purtroppo, Vittorio Feltri non potrà partecipare al convegno a Soave previsto nei prossimi giorni, a causa di motivi di salute. L'evento sarà posticipato a una nuova data, che verrà comunicata non appena possibile. - facebook.com Vai su Facebook
Vittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le parole sui musulmani dette alla Zanzara - La sentenza del Tribunale di Torino condanna l'ex direttore del Giornale a risarcire l'Asgi, quale principale ricorrente, con 20 mila euro e a pubblicare la sentenza ... Riporta ilfattoquotidiano.it
