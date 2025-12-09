Vittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria per le frasi a La Zanzara | Sparerei in bocca ai musulmani

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Feltri è stato condannato per "molestia discriminatoria" per le frasi pronunciate il 28 novembre 2024 a La Zanzara. Il Consigliere regionale lombardo di Fratelli d'Italia aveva detto: "Sparerei in bocca ai musulmani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

vittorio feltri condannato molestiaVittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le parole sui musulmani dette alla Zanzara - La sentenza del Tribunale di Torino condanna l'ex direttore del Giornale a risarcire l'Asgi, quale principale ricorrente, con 20 mila euro e a pubblicare la sentenza ... Riporta ilfattoquotidiano.it