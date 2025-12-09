vittorio feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le parole sui musulmani dette alla zanzara

Il Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, ha accolto il ricorso presentato dall’ Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e sostenuto da diverse associazioni, condannando Vittorio Feltri per “molestia discriminatoria” basata su ragioni di nazionalità, etnia e religione e riguardante le parole dette alla trasmissione radiofonica La Zanzara il 28 novembre 2024 quando, commentando le proteste per la morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml a Milano, l’ex direttore del Giornale sostenne che i musulmani sarebbero “una razza inferiore”. Assistita dagli avvocati Anna Brambilla, Marta Lavanna e Alberto Guariso, Asgi ha ritenuto che quelle espressioni violassero la dignità delle persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

