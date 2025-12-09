Vittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le parole sui musulmani dette alla Zanzara

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, ha accolto il ricorso presentato dall’ Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi) e sostenuto da diverse associazioni, condannando Vittorio Feltri per “molestia discriminatoria” basata su ragioni di nazionalità, etnia e religione e riguardante le parole dette alla trasmissione radiofonica La Zanzara il 28 novembre 2024 quando, commentando le proteste per la morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml a Milano, l’ex direttore del Giornale sostenne che i musulmani sarebbero “una razza inferiore”. Assistita dagli avvocati Anna Brambilla, Marta Lavanna e Alberto Guariso, Asgi ha ritenuto che quelle espressioni violassero la dignità delle persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

vittorio feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le parole sui musulmani dette alla zanzara

© Ilfattoquotidiano.it - Vittorio Feltri condannato per molestia discriminatoria dopo le parole sui musulmani dette alla Zanzara

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Vittorio Feltri

Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio intervista Vittorio Feltri: anticipazioni e ospiti del 25 settembre 2025

vittorio feltri condannato molestiaVittorio Feltri crede nell'innocenza di Stasi: "Garlasco è un monumento della cattiva giustizia" - Di sicuro, ciò che Feltri si sente di dire è solo che l'intera vicenda giudiziaria che ruota attorno al delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 rappresenta un monumento della cattiva ... Si legge su tag24.it