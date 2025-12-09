Vittorio Feltri condannato per le frasi sui musulmani | Molestia discriminatoria

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Feltri è stato condannato da un giudice del tribunale civile di Torino per il "carattere discriminatorio" di alcune frasi sui musulmani pronunciate nel corso di una puntata del 2024 della trasmissione radiofonica La Zanzara. Nello specifico, commentando le proteste per la morte del. 🔗 Leggi su Today.it

vittorio feltri condannato frasiFeltri condannato per frasi discriminatorie contro i musulmani - Un giudice del tribunale civile di Torino ha condannato Vittorio Feltri per le frasi dal «carattere discriminatorio» pronunciate contro i musulmani. Lo riporta msn.com