Vittorio Feltri condannato per le frasi sui musulmani | Molestia discriminatoria
Vittorio Feltri è stato condannato da un giudice del tribunale civile di Torino per il "carattere discriminatorio" di alcune frasi sui musulmani pronunciate nel corso di una puntata del 2024 della trasmissione radiofonica La Zanzara. Nello specifico, commentando le proteste per la morte del. 🔗 Leggi su Today.it
Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"
Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Vittorio Feltri
Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio intervista Vittorio Feltri: anticipazioni e ospiti del 25 settembre 2025
Comunicazione Importante! Si informa che, purtroppo, Vittorio Feltri non potrà partecipare al convegno a Soave previsto nei prossimi giorni, a causa di motivi di salute. L'evento sarà posticipato a una nuova data, che verrà comunicata non appena possibile. - facebook.com Vai su Facebook
