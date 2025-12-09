Vittorio Feltri condannato per le frasi sui musulmani a La Zanzara Per i giudici non c’era tono satirico

Vittorio Feltri è stato condannato a risarcire l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) con 20 mila euro per alcune sue dichiarazioni sui musulmani ritenute dal tribunale di Torino discriminatorie. La sentenza ha escluso il carattere satirico delle frasi, giudicandole invece offensive e lesive della dignità di un gruppo etnico.

Vittorio Feltri è stato condannato a risarcire con 20mila euro, più spese legali, l'Associazione studi giuridici sull'immigrazione ( Asgi ) che gli aveva intentato causa in sede civile per alcune sue frasi sui musulmani giudicate dal tribunale di Torino a «carattere discriminatorio». Le frasi contestate sono state pronunciate nel novembre del 2024 da Feltri, raggiunto telefonicamente dalla trasmissione di Radio24 La Zanzara. Un contesto particolare, richiamato anche dalla difesa del giornalista che aveva sottolineato lo «stile provocatorio, satirico e privo di filtri» del «format radiofonico», nonché la pubblicazione di un «articolo di rettifica» su Il Giornale.

