Vittorio Feltri condannato a Torino per le frasi sui musulmani a La Zanzara | Sono razze inferiori

Torinotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittorio Feltri è stato condannato da un giudice del tribunale civile di Torino per il "carattere discriminatorio" di alcune frasi sui musulmani pronunciate nel corso di una puntata del 2024 della trasmissione radiofonica La Zanzara. Nello specifico, commentando le proteste per la morte del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dritto e Rovescio, Vittorio Feltri picchia duro su Ilaria Salis: "Come tutti i cristiani!"

Dritto e Rovescio, Del Debbio intervista Vittorio Feltri

Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio intervista Vittorio Feltri: anticipazioni e ospiti del 25 settembre 2025

vittorio feltri condannato torinoFrasi sui musulmani, Vittorio Feltri condannato a Torino - Il giornalista dovrà versare ventimila euro all'associazione studi giuridici sull'immigrazione che aveva presentato il ricorso. Lo riporta rainews.it