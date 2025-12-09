Vittoria da Scudetto! Torino-Milan 2-3 | Pulisic Pallone d’Oro

Il match tra Torino e Milan si conclude con un 2-3 ricco di emozioni, segnato dal gol decisivo di Pulisic. Una vittoria che rafforza le ambizioni rossonere e lancia un chiaro messaggio nel campionato, rendendo questa sfida un momento chiave nella corsa allo Scudetto. Di seguito, il commento completo nel video.

Vittoria pesante, da Scudetto senza dubbio, Torino-Milan 2-3: è un messaggio al campionato. Il commento nel video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

