Vito protagonista al Teatro Comico con il suo show L’altezza delle lasagne

Ravennatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accademia PerdutaRomagna Teatri presenta la nuova edizione della rassegna di teatro comico ospitata sul palcoscenico del Teatro Alighieri. Come nelle passate stagioni, la rassegna sarà composta da quattro appuntamenti, programmati da gennaio ad aprile 2026. Il primo spettacolo del cartellone va. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

I grandi protagonisti dell’intrattenimento brillante - La Stagione del Comico al teatro Alighieri dal 13 gennaio: Vito, Alice Mangione, Flavio Insinna e Giulia Fiume, Paolo Cevoli ... Da msn.com