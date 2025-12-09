Vitello d’Oro la maratonina di Ellera Corsa storica con centinaia al via

La Vitello d’Oro, la maratonina di Ellera, torna con la sua 47ª edizione, consolidando il suo ruolo come appuntamento prestigioso e amato nel panorama sportivo fiorentino. Centinaia di atleti e appassionati si sono dati appuntamento per questa storica gara, che ogni anno richiama partecipanti da tutta la regione, offrendo un'emozionante esperienza di corsa e solidarietà.

La Maratonina del Vitello d’Oro si conferma, anche nella sua 47esima edizione, una delle manifestazioni più amate del territorio fiorentino. Oltre 350 podisti hanno risposto all’invito della Polisportiva Ellera, presentandosi puntuali domenica mattina al circolo "Renato Murri" per affrontare i tre percorsi: la competitiva da 13,5 chilometri, la non competitiva da 8,5 chilometri e la ludico-motoria da 5. Un serpentone colorato e festoso che ha riempito le strade con il passo leggero della corsa e con il sorriso di chi vive la sport come un incontro, una tradizione, un rito da rinnovare anno dopo anno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vitello d’Oro, la maratonina di Ellera. Corsa storica con centinaia al via

Altre letture consigliate

Maratonina del Vitello D’Oro, 7 Dicembre 2025 La gara di oggi offriva svariate possibilità anche per chi, reduce dalla Maratona della settimana scorsa, non voleva affaticarsi troppo. Come quasi sempre accade, infatti, oltre alla gara competitiva, c’era la non co - facebook.com Vai su Facebook

Vitello d’Oro, la maratonina di Ellera. Corsa storica con centinaia al via - La 47esima edizione è un successo, con tanto di tradizionale e immancabile mega ristoro finale. Scrive sport.quotidiano.net