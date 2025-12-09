Al centro di Visions - Passione mortale una pilota di aerei di linea che vede crollare la sua vita da sogno quando ritrova la donna che aveva amato in gioventù. Su Rai4 e RaiPlay. Estelle Vasseur è una pilota di aerei di linea, comandante rispettata e brillante. La protagonista di Visions - Passone mortale vive in una villa lussuosa sulla Costa Azzurra con vista sul mare, è sposata con l'affermato chirurgo Guillaume e ha sviluppato una routine perfettamente calibrata tra il suo lavoro e quell'esistenza domestica da sogno. Questa facciata di perfezione comincia a sgretolarsi quando Estelle incontra casualmente all'aeroporto di Nizza una sua vecchia conoscenza, Ana: fotografa spagnola con la quale aveva avuto un legame passionale vent'anni prima, prima di sposarsi e di seppellire quella parte della sua identità sessuale sotto gli strati . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Visions - Passione mortale, la recensione: eros e mistero in un thriller dove nulla è come sembra