Visions - Passione mortale la recensione | eros e mistero in un thriller dove nulla è come sembra
Al centro di Visions - Passione mortale una pilota di aerei di linea che vede crollare la sua vita da sogno quando ritrova la donna che aveva amato in gioventù. Su Rai4 e RaiPlay. Estelle Vasseur è una pilota di aerei di linea, comandante rispettata e brillante. La protagonista di Visions - Passone mortale vive in una villa lussuosa sulla Costa Azzurra con vista sul mare, è sposata con l'affermato chirurgo Guillaume e ha sviluppato una routine perfettamente calibrata tra il suo lavoro e quell'esistenza domestica da sogno. Questa facciata di perfezione comincia a sgretolarsi quando Estelle incontra casualmente all'aeroporto di Nizza una sua vecchia conoscenza, Ana: fotografa spagnola con la quale aveva avuto un legame passionale vent'anni prima, prima di sposarsi e di seppellire quella parte della sua identità sessuale sotto gli strati . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
