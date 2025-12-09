Vis opaca i cambi danno la scossa E il bomber mette la firma sul pari

Nella sfida tra Vis Pesaro e Carpi, i cambi effettuati hanno rivitalizzato il match, portando a un pareggio emozionante. La partita si conclude con un punteggio di 1-1, grazie al gol del bomber che mette la firma sul risultato. Entrambe le squadre si sono impegnate fino all'ultimo, offrendo uno spettacolo ricco di tensione e emozioni.

Carpi 1 Vis Pesaro 1 (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Tcheuna (31’ st Pietra), Rosetti, Figoli (44’ st Stanzani), Cecotti; Cortesi, Casarini; Gerbi (15’ st Sall). All. Cassani. A disp. Scacchetti, Perta, Visani, Amayah, Toure, Arcopinto, Maharani, Forte. VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Zagnoni, Lombardi; Primasso, Di Renzo (1’ st Bove), Zoia; Ceccacci (25’ st Giovannini), Berengo (1’ st Paganini), Pucciarelli, Vezzoni; Di Paola; Nicastro, Stabile (40’ st Ferrari; 44’ st Ascione). All. Gennari (Stellone squalificato). A disp. Fratti, Guarnone, Tonucci, Ventre, Beghetto, Mariani, Nina. Arbitro: Striamo di Salerno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis opaca, i cambi danno la scossa. E il bomber mette la firma sul pari

