Virtus dopo il Maccabi l’Hapoel Tel Aviv | La partita va fermata

Dopo la sfida contro il Maccabi, la Virtus si prepara ad affrontare l’Hapoel Tel Aviv. La partita ha suscitato tensioni, con richieste di fermare l’incontro a causa di manifestazioni e simboli politici visibili nelle vicinanze. La situazione si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle implicazioni geopolitiche legate al mondo dello sport.

Bologna, 9 dicembre 2025 – La bandiera palestinese sventola ai piedi della Regione e alle spalle dell'insegna del distretto fieristico. L'obiettivo è "boicottare Israele", dicendo no "all'ennesima partita del genocidio". Dopo l'annuncio della manifestazione di protesta - venerdì alle 17,30 al giardino Parker Lennon, a due passi dalla Fiera dove si giocherà la contestata gara - contro il match di EuroLega tra la Virtus e l'Hapoel Tel Aviv, i Giovani Palestinesi si radunano sotto la sede di viale Aldo Moro per chiedere ancora una volta a "Comune, Regione e Città metropolitana, che hanno il controllo della Fiera, di non far disputare la partita, che non si deve svolgere perché da 77 anni la terra di Palestina è occupata dal sionismo e da tre anni è in corso un genocidio a Gaza".