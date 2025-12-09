Violenza sulle donne inaugurata la panchina rossa al Giardino Scotto
Inaugurata stamattina, 9 dicembre, all’interno del Giardino Scotto, nei pressi dell’area giochi, la nuova panchina rossa dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Violenza di genere, donne nel mirino. Il padre di Giula Cecchettin: “Questa è una mattanza, dobbiamo fermarla educando all’affettività”
Violenza sulle donne, in corso XXII Marzo uno spazio per proteggere le vittime
Stop alla violenza sulle donne: il messaggio corre su bus e tram
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il Centro di Riabilitazione di Ceglie Messapica ha vissuto un momento di intensa partecipazione e profonda riflessione. Tra gli sguardi, i gesti e i simboli che hanno attrav - facebook.com Vai su Facebook
Oltre 300 leader ebrei hanno esortato le Nazioni Unite a rimuovere la relatrice Onu sulla violenza contro le donne e le ragazze per aver negato che si sia verificato uno stupro il 7 ottobre 2023 guidato da Hamas bit.ly/3Y6rEyG Per altre notizie bit.ly/4mRREce Vai su X
