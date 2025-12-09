Violenza sulle donne inaugurata la panchina rossa al Giardino Scotto
Stamattina, nel Giardino Scotto, è stata inaugurata una panchina rossa simbolica, posizionata vicino all’area giochi. Un gesto che mira a sensibilizzare e ricordare l’importanza di combattere la violenza sulle donne, promuovendo una cultura di rispetto e tutela dei diritti femminili.
Inaugurata stamattina, 9 dicembre, all’interno del Giardino Scotto, nei pressi dell’area giochi, la nuova panchina rossa dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Violenza di genere, donne nel mirino. Il padre di Giula Cecchettin: “Questa è una mattanza, dobbiamo fermarla educando all’affettività”
Violenza sulle donne, in corso XXII Marzo uno spazio per proteggere le vittime
Stop alla violenza sulle donne: il messaggio corre su bus e tram
Alleanza tra donne e uomini, INPS contro la violenza di genere Si rafforza la collaborazione fra l’INPS e le Istituzioni per contrastare le discriminazioni e la violenza di genere e diffondere la cultura del rispetto. I dettagli del convegno inps.it/content/dam/in Vai su X
La violenza digitale contro le donne rifugiate è in continuo aumento. Xenofobia e sessismo trovano nuova forza nella disinformazione. È il momento di agire: alziamo la voce e per dire no! 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere - facebook.com Vai su Facebook
Eliminazione della violenza contro le donne, inaugurata la panchina rossa al Giardino Scotto - È stata inaugurata nella mattinata di martedì 9 dicembre, all’interno del Giardino Scotto, nei pressi dell’area giochi, la nuova panchina rossa dedicata ... Scrive gonews.it
Agenas, bene le Marche. Meno Ascoli e Fermo ilrestodelcarlino.it
Libertà e dissenso, l’Italia è declassata: lo spazio civico è “ostruito” come in Ungheria. Il report del ... ilfattoquotidiano.it
Basket B Interregionale. L’Olimpia Castello perde anche il derby contro Ozzano sport.quotidiano.net
Elezioni Honduras: vince il candidato sostenuto da Trump periodicodaily.com
Juventus, Giaretta (DS Pafos): “Con la Juve possiamo pareggiare” ilprimatonazionale.i
Milo Ventimiglia: "I giovani fan mi dicono 'Non somigli più al personaggio di Una mamma per amica" movieplayer.it