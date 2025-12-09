Violenza sulle donne inaugurata la panchina rossa al Giardino Scotto

Pisatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina, nel Giardino Scotto, è stata inaugurata una panchina rossa simbolica, posizionata vicino all’area giochi. Un gesto che mira a sensibilizzare e ricordare l’importanza di combattere la violenza sulle donne, promuovendo una cultura di rispetto e tutela dei diritti femminili.

Inaugurata stamattina, 9 dicembre, all’interno del Giardino Scotto, nei pressi dell’area giochi, la nuova panchina rossa dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

