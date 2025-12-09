Violenza sessuale dal parrucchiere tre giovani aggredite Arrestati il titolare e un dipendente

Tre giovani donne sono state vittime di violenza sessuale in due parrucchieri di Terni. Gli episodi sono avvenuti in diverse zone della città e coinvolgono un titolare e un dipendente, entrambi arrestati. Un episodio ha coinvolto anche una minorenne, suscitando grande preoccupazione e attenzione nelle autorità e nella comunità locale.

Terni, 9 dicembre 2025 – Tre giovanissime, di cui una prossima ai 18 anni ma ancora minorenne, vittime di episodi di violenza sessuale avvenuti, in due diverse cicostanze, all’interno d ialtrettanti esercizi commerciali di parrucchiere, in zone diverse della città. I fatti risalgono allo scorso agosto. La polizia ha eseguito due arresti, uno ai “domiciliari“. Prima era stato fermato un dipendente e ora il titolare dell’attività, di nazionalità straniera, che si era allontanato dalla città. Gli agenti però ne hanno seguite le mosse e appena rientrato in Italia e a Terni lo hanno bloccato. Il primo episodio di violenza è avvenuto alla fine dello scorso agosto e l’altro pochi giorno dopo, ad inizio settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

