Violenza sessuale dal parrucchiere tre giovani aggredite Arrestati il titolare e un dipendente

Tre giovani donne sono state vittime di violenza sessuale in due parrucchieri di Terni. Gli episodi sono avvenuti in diverse zone della città e coinvolgono un titolare e un dipendente, entrambi arrestati. Un episodio ha coinvolto anche una minorenne, suscitando grande preoccupazione e attenzione nelle autorità e nella comunità locale.

Terni, 9 dicembre 2025 – Tre giovanissime, di cui una prossima ai 18 anni ma ancora minorenne, vittime di episodi di violenza sessuale avvenuti, in due diverse cicostanze, all’interno d ialtrettanti esercizi commerciali di parrucchiere, in zone diverse della città. I fatti risalgono allo scorso agosto. La polizia ha eseguito due arresti, uno ai “domiciliari“. Prima era stato fermato un dipendente e ora il titolare dell’attività, di nazionalità straniera, che si era allontanato dalla città. Gli agenti però ne hanno seguite le mosse e appena rientrato in Italia e a Terni lo hanno bloccato. Il primo episodio di violenza è avvenuto alla fine dello scorso agosto e l’altro pochi giorno dopo, ad inizio settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza sessuale dal parrucchiere, tre giovani aggredite. Arrestati il titolare e un dipendente

Scopri altri approfondimenti

Il Questore di Padova Marco Odorisio ha disposto il collocamento presso il CPR di Gradisca d’Isonzo del 22enne cittadino pachistano, richiedente asilo, denunciato per violenza sessuale ai danni di una studentessa 17enne a bordo di un autobus. Il provvedim - facebook.com Vai su Facebook

Violenza sessuale di gruppo, chiesti 10 anni per l'olimpionico Pizzolato. Il campione di sollevamento pesi a processo con tre amici #ANSA Vai su X