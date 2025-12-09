Violenza sessuale anche il concetto di consenso può essere riduttivo

L'articolo analizza le recenti modifiche all’articolo 609 bis del codice penale, che rafforzano la tutela contro la violenza sessuale recependo le linee guida della Convenzione di Istanbul. Viene approfondito il concetto di consenso, ampliando la definizione di reato anche in assenza di resistenza fisica, evidenziando l’evoluzione normativa e il suo impatto sulla giurisprudenza.

di Luciano Sesta* La recente modifica dell'art. 609 bis del codice penale, che disciplina i comportamenti in materia di reati sessuali, recepisce l'orientamento generale inaugurato dalla Convenzione di Istanbul (2011), per la quale c'è violenza sessuale non solo in presenza di minaccia o coercizione fisica e morale, ma anche quando la vittima, pur non opponendosi fisicamente all'atto, non vi ha dato il proprio libero consenso. Tanto si è detto e scritto sugli aspetti giuridici della riforma in questione – ferma in Commissione Giustizia al Senato a causa di alcuni nodi critici sollevati nel dibattito che ne ha accompagnato e seguito l'approvazione alla Camera – ma poco ci si è soffermati su cosa significhi davvero "consenso" in un ambito delicato e complesso come quello della sessualità umana.