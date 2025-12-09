Violenza sessuale a Roma ricercati tre uomini

La notte tra l’8 e il 9 dicembre, nei pressi della stazione Jonio di Roma, una ragazza di 23 anni è stata violentata da tre uomini, che si sono poi dileguati rapidamente nelle strade vicine Secondo quanto appreso da Repubblica la giovane, rimasta a terra in stato di choc, è riuscita a raggiungere l’ospedale dove ha denunciato l’aggressione ai medici e ai carabinieri, facendo scattare l’indagine per violenza sessuale e l’avvio delle ricerche dei responsabili, mentre gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti immediatamente precedenti all’accaduto — se i tre l’avessero seguita già in metropolitana, se fossero scesi alla stessa fermata o se l’avessero incrociata solo all’uscita — e passano al vaglio l’area alla ricerca di telecamere, testimoni e qualunque elemento utile, partendo anche dalla descrizione fornita dalla vittima, che ha riferito di tre uomini di colore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

