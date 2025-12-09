Violenza in ospedale due arresti

I carabinieri del comando provinciale di Genova, durante il fine settimana appena trascorso, hanno arrestato sei persone e ne hanno denunciata una. Due arresti si riferiscono a uomini, che si sono resi protagonisti di comportamenti violenti in ospedale.Si tratta di un 37enne di origini marocchine. 🔗 Leggi su Genovatoday.it