Violenza in ospedale due arresti
I carabinieri del comando provinciale di Genova, durante il fine settimana appena trascorso, hanno arrestato sei persone e ne hanno denunciata una. Due arresti si riferiscono a uomini, che si sono resi protagonisti di comportamenti violenti in ospedale.Si tratta di un 37enne di origini marocchine. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
