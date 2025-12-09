Violenza domestica il 15 dicembre a Obiettivo Napoli un dibattito sociale
Il 15 dicembre alle ore 18, presso l’ente di formazione “Obiettivo Napoli,” si terrà un dibattito dedicato al tema della violenza domestica. L’evento affronterà anche altre tematiche sociali, offrendo uno spazio di confronto e sensibilizzazione su un problema sempre più rilevante nella società contemporanea. Un’occasione per approfondire e discutere di questioni di grande attualità.
Si parlerà di violenza domestica, ma non solo, presso l'ente di formazione "Obiettivo Napoli", il prossimo 15 dicembre alle ore 18.00. L'ente, sito in via Enrico Cosenz 55 a Napoli, ospiterà l'Associazione di promozione sociale D.I.S. (Dipartimento Italiano Sicurezza A.P.S. E.T.S.) per un dibattito a sfondo sociale con un pubblico misto in genere, età e provenienza sociale, concentrato in primis sull'argomento della violenza domestica ma espandendosi anche ad altri settori della violenza, derivanti dalla difficoltà delle relazioni interpersonali e in luoghi, reali o virtuali, dove tali fenomeni si possano manifestare.
