Violenza domestica e non solo il 15 dicembre a Obiettivo Napoli un dibattito sociale

Il 15 dicembre a “Obiettivo Napoli” si terrà un dibattito sociale dedicato alla violenza domestica e alle sue derive. Un incontro aperto per approfondire temi di prevenzione, formazione e autodifesa, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e sensibilità nei confronti di un fenomeno che coinvolge la società nel suo complesso.

Un incontro aperto per comprendere, prevenire e affrontare la violenza nelle relazioni e nella società, attraverso formazione, dialogo e autodifesa.. Si parlerà di violenza domestica, ma non solo, presso l’ente di formazione “ Obiettivo Napoli”, il prossimo 15 dicembre alle ore 18.00. L’ente, sito in via Enrico Cosenz 55 a Napoli, ospiterà l’Associazione di promozione sociale D.I.S. (Dipartimento Italiano Sicurezza A.P.S. E.T.S.) per un dibattito a sfondo sociale con un pubblico misto in genere, età e provenienza sociale, concentrato in primis sull’argomento della violenza domestica ma espandendosi anche ad altri settori della violenza, derivanti dalla difficoltà delle relazioni interpersonali e in luoghi, reali o virtuali, dove tali fenomeni si possano manifestare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Violenza domestica, e non solo, il 15 dicembre a “Obiettivo Napoli” un dibattito sociale

