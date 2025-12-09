Violento scontro sulla Provinciale | auto distrutte feriti e traffico in tilt

Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, martedì 9 dicembre, lungo la Strada Provinciale IV all’altezza di Vobarno. Lo scontro, avvenuto intorno alle 11:40 in località Carpenda, ha coinvolto due automobili, una delle quali, dopo l’impatto, è finita contro il guardrail laterale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Violento scontro tra due auto in viale Fratti: due feriti

Violento scontro tra auto e moto. Gravissimo un 22enne centauro. Il giovane ricoverato al San Donato

Scontro violento tra auto, tre feriti: grave una donna

Una 16enne ha perso la vita in un violento scontro tra la microcar che guidava e un’auto condotta da un uomo di 63 anni. Inutili i soccorsi: la giovane è morta sul colpo. #ilmamilio - facebook.com Vai su Facebook

Violento scontro tra più auto sulla statale (FOTO), in azione i soccorsi: diverse persone coinvolte, traffico in tilt e lunghe code - Scontro tra più veicoli nella tarda mattinata di lunedì 8 dicembre sulla Ss42 all'altezza di Monno, in Val Camonica: cinque persone coinvolte e traffico in tilt sia in direzione Ponte di Legn ... Segnala ildolomiti.it