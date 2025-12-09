Violento incidente sullo stradone Asi feriti portati in ospedale tra questi anche un bimbo di cinque anni

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 8 dicembre lungo lo stradone Asi nel territorio di Ceccano, Frosinone. L'incidente ha coinvolto più veicoli, causando feriti tra cui un bambino di cinque anni, che sono stati prontamente trasportati in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle autorità.

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 8 dicembre nel territorio del Comune di Ceccano (Frosinone), lungo lo stradone dell'ASI dove ci sono le zone industriali di Ferentino e Frosinone. L'episodio ha visto il coinvolgimento di due autovetture. La dinamica del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altre letture consigliate

Violento incidente nel Catanese, in un’auto anche la droga: un arresto dlvr.it/TPhbn3 #Catania #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Investito e ucciso mentre cammina in strada: è morto così un uomo di 75 anni, che ieri sera stava passeggiando lungo la Statale 19, a Montesano sulla Marcellana L'uomo è stato travolto da un'auto. Il violento incidente stradale non gli ha lasciato scampo - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sullo stradone Asi: quattro le auto coinvolte - Sul posto il personale medico con diverse ambulanze e i carabinieri per i rilievi di rito e per ... Scrive ciociariaoggi.it