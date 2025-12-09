Violento incidente sullo stradone Asi feriti portati in ospedale tra questi anche un bimbo di cinque anni

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì 8 dicembre lungo lo stradone Asi nel territorio di Ceccano, Frosinone. L'incidente ha coinvolto più veicoli, causando feriti tra cui un bambino di cinque anni, che sono stati prontamente trasportati in ospedale. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle autorità.

