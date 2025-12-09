Villarreal-FC Copenaghen Champions League 10-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici OVER in vista all’Estadio de la Ceramica?
Analisi e pronostici sulla sfida tra Villarreal e FC Copenaghen, valida per la Champions League del 10 dicembre 2025 alle 18:45 all’Estadio de la Ceramica. Esamineremo formazioni ufficiali, quote e le possibilità di over, considerando le differenze di rendimento tra campionato e competizione europea.
Il Villarreal prosegue nel suo cammino enormemente differente tra Liga e Champions: in campionato è addirittura potenzialmente la seconda forza, perché ha un punto di ritardo dal Real Madrid ma anche una partita in meno, mentre in Europa non ha mai vinto ed è addirittura penultimo in classifica in coabitazione col Kairat Almaty. Mercoledì sera . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Villarreal vs FC Copenhagen – Pronostico UEFA Champions League, League Phase – 10 dicembre 2025 - Analisi e pronostico di Villarreal vs FC Copenhagen in Champions League. Lo riporta europacalcio.it
Diretta Villarreal Copenaghen/ Streaming video tv: Submarino nei guai! (Champions League, 10 dicembre 2025) - Diretta Villarreal Copenaghen streaming video tv: le due squadre sono a caccia dei playoff in Champions League, ma gli spagnoli sono quasi fuori. ilsussidiario.net scrive
