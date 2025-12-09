Villarreal-FC Copenaghen Champions League 10-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici OVER in vista all’Estadio de la Ceramica?

Analisi e pronostici del match tra Villarreal e FC Copenaghen, valido per la Champions League del 10 dicembre 2025 all’Estadio de la Ceramica. La sfida mette in evidenza le diverse performances del Villarreal tra campionato e competizione europea, con particolare attenzione alle quote e alle possibilità di Over.

Il Villarreal prosegue nel suo cammino enormemente differente tra Liga e Champions: in campionato è addirittura potenzialmente la seconda forza, perché ha un punto di ritardo dal Real Madrid ma anche una partita in meno, mentre in Europa non ha mai vinto ed è addirittura penultimo in classifica in coabitazione col Kairat Almaty. Mercoledì sera

Villarreal-FC Copenaghen (Champions League, 10-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. I valenciani inseguono la prima vittoria europea

Pronostico Villarreal-Copenaghen: il fattore campo fa ancora la differenza

