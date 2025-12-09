Villarreal-FC Copenaghen Champions League 10-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici I valenciani inseguono la prima vittoria europea
Il 10 dicembre 2025 alle ore 18:45 si sfidano Villarreal e FC Copenaghen in Champions League. Le formazioni, le quote e i pronostici analizzano le dinamiche di una partita cruciale, con i valenciani desiderosi di conquistare la prima vittoria europea e migliorare la loro posizione nel torneo.
Il Villarreal prosegue nel suo cammino enormemente differente tra Liga e Champions: in campionato è addirittura potenzialmente la seconda forza, perché ha un punto di ritardo dal Real Madrid ma anche una partita in meno, mentre in Europa non ha mai vinto ed è addirittura penultimo in classifica in coabitazione col Kairat Almaty. Mercoledì sera . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
