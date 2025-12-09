Villaricca grande successo per il villaggio di Babbo Natale | due giorni di divertimento organizzati da Idee e concretezza
Villaricca – Il Villaggio di Babbo Natale, evento patrocinato dal Comune di Villaricca, si è chiuso con un trionfo che ha superato ogni aspettativa. Per due giorni la tensostruttura comunale è diventata il cuore pulsante della città: un luogo dove la magia ha preso forma concreta, dove i sorrisi dei bambini hanno illuminato ogni angolo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Pino Mauro compie 70 anni di carriera, grande concerto a Villaricca
Villaricca trionfa con il Villaggio di Babbo Natale - Il Villaggio di Babbo Natale non è stato solo un evento: è stato il risultato di una rete che ha unito cuore, energie e professionalità. Riporta napolivillage.com
