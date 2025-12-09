Villanova del Battista al MUMUT torna Dolce Natale
Il Museo MUMUT di Villanova del Battista si appresta a ospitare “Dolce Natale”, un evento che celebra le eccellenze dolciarie e le tradizioni natalizie locali, offrendo un'atmosfera ricca di magia e sapori tipici del periodo festivo.
Il Museo MUMUT di Villanova del Battista si prepara ad accendere la magia delle feste con “MUMUT Dolce Natale”, l’atteso evento dedicato alle eccellenze dolciarie e alle tradizioni natalizie del territorio. L’appuntamento è per domenica 14 dicembre, a partire dalle 17.30, per un pomeriggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Tappa n. 75 Villanova del Battista Anno dopo anno una garanzia #irpiniativogliobene - facebook.com Vai su Facebook
Che tempo faceva a Villanova del Battista a Gennaio 2024 - Archivio Meteo Villanova del Battista - 9 °C 4 °C 8. Secondo ilmeteo.it