Villaggio di Babbo Natale a Tolfa
Nel borgo medievale di Tolfa, in provincia di Roma, arriva Il Villaggio di Babbo Natale, nei due weekend del 13-14 dicembre e del 20-21 dicembre 2025 Il Christmas Village, giunto alla sua 12esima edizione, propone un ricco mercatino di artigianato natalizio con 28 installazioni presenti in piazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it
