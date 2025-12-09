Villaggio di Babbo Natale a Tolfa

Nel borgo medievale di Tolfa, in provincia di Roma, arriva Il Villaggio di Babbo Natale, nei due weekend del 13-14 dicembre e del 20-21 dicembre 2025 Il Christmas Village, giunto alla sua 12esima edizione, propone un ricco mercatino di artigianato natalizio con 28 installazioni presenti in piazza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

