Villaggi di Natale 2025 | i più belli da scoprire a Bari e dintorni

Baritoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale 2025 accende Bari e i principali centri della sua provincia con una serie di Villaggi di Babbo Natale ricchi di luci, laboratori, animazione e atmosfere incantate. Un viaggio tra castelli di zucchero, elfi-postini, casette di Babbo Natale e presepi suggestivi, pensato per far sognare. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

villaggi natale 2025 pi249Natale 2025 a Milano: mercatini, villaggi, piste di pattinaggio e idee weekend - Guida al Natale 2025 a Milano: mercatini, villaggi, piste di pattinaggio, cene solidali e idee fuori porta in Lombardia, con link agli approfondimenti MilanoFree. Si legge su milanofree.it

Cerca Video su questo argomento: Villaggi Natale 2025 Pi249