Villaggi di Natale 2025 | i più belli da scoprire a Bari e dintorni
Il Natale 2025 accende Bari e i principali centri della sua provincia con una serie di Villaggi di Babbo Natale ricchi di luci, laboratori, animazione e atmosfere incantate. Un viaggio tra castelli di zucchero, elfi-postini, casette di Babbo Natale e presepi suggestivi, pensato per far sognare. 🔗 Leggi su Baritoday.it
