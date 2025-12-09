villa marina renco e altri tentano il miracolo del rilancio

Villa Marina, Renco e altre aree cercano di rinascere attraverso progetti di riqualificazione e investimenti. Per anni, il tratto finale di viale Trieste verso il porto è stato trascurato, diventando un punto di degrado. Ora si punta a ridare vitalità a queste zone, coinvolgendo iniziative volte a rilanciare il patrimonio urbano e migliorare la qualità della vita dei residenti.

Pesaro, 9 dicembre 2025 – E' stata per anni la terra di nessuno il tratto finale, verso il porto, di viale Trieste. Che ha il suo perno immobiliare in due assi: uno è quello di Villa Marina e l'altro è tutto il complesso di Padre Damiani perché la Curia ha tra la sue proprietà anche il grosso edificio proprio davanti le colonie che ha ospitato prima gli uffici dell'Ast e quindi una scuola: ora quella stecca è completamente abbandonata.