Vigili del Fuoco la Fp Cgil attacca | Il riordino del governo stravolge il Corpo
Il riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco varato dal Governo continua a suscitare forti preoccupazioni all’interno della categoria, che denuncia “un cambiamento di natura non solo tecnica ma profondamente politica, capace di modificare identità, funzioni e condizioni di lavoro dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Il 31 dicembre avrà termine la proroga del presidio dei Vigili del Fuoco di Amatrice - I sindacati Fns Cisl, Fp Cgil, Uil Pa, Confsal, Usb dei Vigili del Fuoco in modo unitario come ogni anno, lanciano l’allarme: il 31 dicembre avrà termine la proroga del presidio dei Vigili del Fuoco d ... Si legge su rietinvetrina.it