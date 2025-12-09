Vigile salva autista bus e rischia di essere strangolato a Napoli il sindaco di Crispano | È un eroe
L'agente di polizia locale di Crispano fuori servizio ha salvato un autista del bus Air dall'aggressione di un passeggero senza biglietto. Elogi dal sindaco Michele Emiliano: "È un erore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
