Vietri sul Mare spinge la cucina italiana verso il riconoscimento Unesco | ecco il progetto

Negli ultimi due anni Vietri sul Mare ha vissuto una stagione intensa di attività dedicate alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico e artigianale. Un percorso promosso con determinazione da Vittorio Mendozzi, delegato al turismo del Comune e appartenente a una storica famiglia di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Vietri sul Mare spinge la cucina italiana verso il riconoscimento Unesco: ecco il progetto - “Con la collaborazione della Pro Loco, dell’Associazione Ristoratori e dell’intera amministrazione comunale guidata da Giovanni De Simone – ha spiegato Mendozzi – abbiamo deciso di garantire il nostro ... Segnala salernotoday.it