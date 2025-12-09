Viene ferita con un bisturi e pestata a calci e pugni | le tracce di sangue anche in ascensore

Napolitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova aggressione ai danni di una donna a Marano. I carabinieri sono intervenuti in un parco dove era stata segnalata una aggressione. Arrivati nello stabile indicato, i militari hanno trovato tracce di sangue in ascensore e sul pianerottolo. Dall'interno dell'appartamento si sentivano le urla e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

