VIDEO Pierluigi Vossi | Oggi Perugia è in festa per il passaggio della Fiamma Olimpica

Perugiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista a Pierluigi Vossi, assessore allo sport del comune di Perugia, sul passaggio della Fiamma Olimpica a Perugia. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica