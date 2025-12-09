VIDEO| L’albero di Natale degli Amici di corso Vittorio è il cantiere Aca | Le palline ‘sospese’ come i lavori infiniti

Ilpescara.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un “Cinepanettone” la cui durata non è definibile con quel cantiere ormai diventato talmente tanto di “famiglia” che nel rispetto della tradizione natalizia che in questo caso si augurano non sia destinata a diventare annuale, gli Amici di corso Vittorio Emanuele hanno deciso di addobbarlo con la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Bari: il comitato Santa Rita fa appello per l’albero di Natale Da installare nel giardino dedicato, quartiere San Paolo

Ospedale Livorno, a Pediatria un albero di Natale decorato con i pensieri dei piccoli pazienti

Albero di Natale vero: i consigli degli agronomi di Frosinone per mantenerlo sano e farlo vivere dopo le feste