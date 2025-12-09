VIDEO | Highlights di Raw del 8.122025
Gunther che commenta la vittoria al torneo, la Vision che deve mettere in pari i conti con Rey Mysterio, una nuova sfidante per la Primera ed un match titolato. Questo e tanto altro nell’episodio di Raw di questa notte di cui vi proponiamo gli highlights ufficiali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
