VIDEO | Highlights di Raw del 8.122025

Zonawrestling.net | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gunther che commenta la vittoria al torneo, la Vision che deve mettere in pari i conti con Rey Mysterio, una nuova sfidante per la Primera ed un match titolato. Questo e tanto altro nell’episodio di Raw di questa notte di cui vi proponiamo gli highlights ufficiali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

video highlights di raw del 8122025

© Zonawrestling.net - VIDEO: Highlights di Raw del 8.12.2025

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Video Highlights Raw 8122025