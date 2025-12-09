VIDEO-FOTO Irpiniambiente no ai privati | ultimo grido d’allarme
Tempo di lettura: 2 minuti Protesta Irpiniambiente Troppi debiti in capo a IrpiniAmbiente, la società provincializzata deputata alla gestione del ciclo dei rifiuti per i comuni irpini ( al netto di Avellino che si è messa in proprio con la società Grande), e l’ipotesi dell’affidamento ai privati si fa sempre più concreto. Per questo nelle ore in cui è in corso l’assemblea dei Sindaci per decidere se comprare o liquidare la società pubblica, va in scena la protesta delle rappresentanze sindacali. “ Dopo tre anni di trattative a vuoto è l’ora della responsabilità per tutti ”, spiega Francesco Codella della FIT Cisl per il quale l’appuntamento alla presenza delle rappresentanze regionali può essere risolutivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
