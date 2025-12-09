VIDEO | 150 reperti nella mostra Gli Etruschi in Olanda aperta al Maec di Cortona
Il Maec di Cortona ospita da alcuni giorni la mostra "Gli Etruschi in Olanda", l'evento espositivo che celebra i 40 anni del progetto culturale che lega la città e Leida, nel segno della cultura etrusca e della collaborazione internazionale. Il progetto espositivo, promosso dal Comune di Cortona.
I reperti archeologici riaffiorati dal mare di Mondello volano in mostra negli Stati Uniti
Archeologia salvata, in mostra i reperti recuperati
"El Despertar a la vida" (Il Risveglio alla vita) è il titolo della mostra che, dal 4 dicembre 2025 al 5 aprile 2026, ospiterà a Cordova (Spagna) circa 200 reperti, di cui 14 provenienti dal Museo Egizio . La mostra racconta: • Le origini della vita (gravidanza e
